Şile'de kıyıya vuran yunus hayata döndü
Şile'de bir yunus kıyıya vurdu. Zamanında yetişen ekipler yunusu hayata döndürerek denize bıraktılar.
İstanbul Şile'de kıyıya vuran yunus Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK Timlerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Zamanla yarışılan anlar kameraya yansıdı.
Şile Ayazma Plajı'nda bir yunus kıyıya vurdu. Yunusu görenler durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Plaja Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı DEGAK Timi yönlendirildi. Ekipler, yunusu kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Ekipler, yunusu vurduğu kıyıdan bota aldı. Kontrollü bir şekilde denize bıraktı.
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