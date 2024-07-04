Sinan Ateş cinayeti davası sanık avukatları ve şikâyetçilerin ifadeleriyle sürüyor
Silahlı saldırıda öldürülen Sinan Ateş’in faillerinin yargılandığı davanın ilk duruşması 4’üncü günde devam ediyor.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası kapsamında tutuklu 22 sanığın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kampüsü’nde yargılanması sürüyor.
Davanın ilk üç duruşmasına 22 sanık ve 19 sanık avukatı savunmalarını yaptı.
Bugün davanın 4. duruşması yapılacakken, sanık avukatlarının savunmalarını tamamlamaları ve şikâyetçilerinin ifadelerine başlanması bekleniyor. Bu kapsamda şikâyetçi Ayşe Ateş, duruşmada ilk kez konuşacak.
GÜLTEKİN UYSAL GELDİ
Davayı siyasetçilerde yoğun bir ilgiyle takip ediyor. Bu kapsamda bugünkü duruşmaya Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Genel Başkanları Murat Bakan, Meryem Gül Çiftçi Binici ve milletvekili Sibel Suiçmez salonda yer aldı. Uysal, Ayşe Ateş’in yanında oturdu.
ÇEP’E BAŞKANDAN UYARI
Mahkeme başkanı, azmettirici olarak yargılanan sanık Doğukan Çep’in dünkü duruşmada şikâyetçi tarafına yönelik yaptığı baş hareketleri nedeniyle uyardı.
Mahkeme başkanı, “Doğukan Çep’in tuvalet ihtiyacı için jandarma eşliğinde getirilip götürülürken, müşteki tarafında oturan izleyicilere yönelik tehdit anlamına gelecek baş sallama hareketleri yaptığı görülmüştür. Doğukan Çep uyarılmıştır” dedi.
Doğukan Çep itiraz etmek isteyince; “Anladın değil mi Doğukan? Tamam! Otur yerine” uyarısında bulundu.
ÖZEL SALONA GİRİŞ YAPTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine duruşmaya katılan siyasetçi oldu.
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