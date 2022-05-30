Sinem, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Çankırı'da, çorap fabrikası işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Sinem Toruk (22), bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çankırı- Eldivan yolu Ecevit yokuşu mevkisinde 23 Mayıs'ta meydana gelen kazada Y.Ş. yönetimindeki 18 DN 796 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan 32 kişiden 18'i yaralandı.
KURTARILAMADI
Yaralılar arasında bulunan Sinem Toruk, Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sinem Toruk, 7 gün sonra sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Sinem Toruk'un cenazesi, Yapraklı ilçesi Aşağıöz köyünde öğle kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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