Sinop'ta bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralı

13 Mayıs 2022 Cuma, 17:36

Boyabat ilçe merkezinde karşılaşan Mesut Özcan ile Muhammed Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Özcan, Muhammed Y. tarafından bıçaklandı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Özcan, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.