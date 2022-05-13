Sinop'ta bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Mesut Özcan ağır yaralandı. Özcan'ı yaralayan Muhammed Y. ise tutuklandı.
Boyabat ilçe merkezinde karşılaşan Mesut Özcan ile Muhammed Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Özcan, Muhammed Y. tarafından bıçaklandı.
TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Özcan, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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