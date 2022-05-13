Sinop'ta bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Mesut Özcan ağır yaralandı. Özcan'ı yaralayan Muhammed Y. ise tutuklandı.

AA
13 Mayıs 2022 Cuma, 17:36
Sinop'ta bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralı
Abone Ol google-news

Boyabat ilçe merkezinde karşılaşan Mesut Özcan ile Muhammed Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Özcan, Muhammed Y. tarafından bıçaklandı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Özcan, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Sinop

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler