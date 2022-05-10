Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı
Antalya’da parkta kavga eden çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. Kavgada taraflardan birisi, karşı taraftan iki kişiyi yol ortasında öldüresiye darbetti. Ayakta dahi duramayan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli ise ekiplerce polis merkezine götürüldü.
Olay, Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’ndeki bir parkta çocuklar kavga etti. Kavgaya daha sonradan müdahil ailelerden Hüseyin K. ile Fuat D., olay yerinden motosiklet ile kaçmaya başladı.
Peşlerine yanındaki yeğenleriyle birlikte takılan Deniz A. ise kaçan motosikletlileri bulvar üzerinde yakaladı. Deniz A., yanındaki arkadaşıyla birlikte Hüseyin K. ve Fuat D.’yi darbetti.
"UYUMA SAKIN"
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darbedilen yaralılar, yerde başlarını tutarak ambulansın gelmesini bekledi. Yaralıların yakınları olduğu öğrenilen bir kadın ise sürekli onların yanına gelip, 'uyuma sakın' diye uyarıda bulundu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Çocukların ifadesine de başvuran polis, Deniz A. ile yanındaki bir kişiyi polis merkezine götürdü.
Video Haberler
- Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü
- Soylu duyurdu: Yeni ehliyetlerde değişiklik
- IŞİD'e video ve fotoğraflarla darbe: 10 gözaltı
- Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye
- Vergi dairesi önünde ateşe verdi
- Protestocular başbakanın evini yaktı!
- 'Telefon kazandım’ diye sevindi ama...
- Ev sahibi faturaları ödeyemeyen kiracıyı öldürdü
- İki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var
- 28 işçi yemekten zehirlendi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Vaka artışları var' dedi, tehlikeyi açıkladı
- Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- AKP'nin kalesinde ortalık karıştı
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Erdoğan'a çok sert tepki: 'Beton yiyin'
- Bankalara 'döviz talimatı' iddiası
- AKP'de tekme tokat kavga!
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- Özdağ, katıldığı panelde protesto edildi