Sinop'ta kar nedeniyle 132 köy yolu kapandı
Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop’ta dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapılmıştı.
Kar yağışı, 8 ilçede toplam 132 köy yolunu ulaşıma kapattı. Sinop İl Özel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre; Sinop merkeze bağlı 7 köy, Gerze ve Saraydüzü ilçelerinde 11’er köy, Erfelek’te 18 köy, Durağan’da 8 köy, Boyabat’ta 9 köy, Türkeli’de 33 köy ve Ayancık’ta da 35 köy yolu ulaşıma kapandı.
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