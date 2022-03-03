Sinop'ta kar nedeniyle 132 köy yolu kapandı

03 Mart 2022 Perşembe, 16:37

Sinop’ta dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapılmıştı.

Kar yağışı, 8 ilçede toplam 132 köy yolunu ulaşıma kapattı. Sinop İl Özel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre; Sinop merkeze bağlı 7 köy, Gerze ve Saraydüzü ilçelerinde 11’er köy, Erfelek’te 18 köy, Durağan’da 8 köy, Boyabat’ta 9 köy, Türkeli’de 33 köy ve Ayancık’ta da 35 köy yolu ulaşıma kapandı.