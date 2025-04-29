Şırnak'ta DEM Parti binasında yangın paniği!
Cizre ilçesinde DEM Parti ile DBP ilçe teşkilatlarının olduğu binada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Nur Mahallesi'ndeki Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe teşkilatlarının bulunduğu binanın ilk katında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Binada zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Dem Parti #Cizre #Şırnak #Yangın
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