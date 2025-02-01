Şırnak'ta feci olay... 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü!
Cizre ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki B.N. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Dağkapı Mahallesi'nde gece saatlerinde bıçaklı bir kavga meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 16 yaşındaki B.N., bıçaklanarak ağır yaralandı.
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.N., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan dikkat çeken ilk açıklama
- Teğmenler TSK'den ihraç edildi
- 'Bu aptallığa son verilsin'
- Erdoğan, Özgür Özel'i hedef aldı
- Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
- Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
- 'Göreve geldikleri gün siz ihraç olacaksınız'
- 'Tüm sorumluluk itiraf ediliyor'
- 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'
- Seçil Erzan davasında flaş gelişme!