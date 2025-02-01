Şırnak'ta feci olay... 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü!

Cizre ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki B.N. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Şırnak'ta feci olay... 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü!
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İHA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 08:34

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Dağkapı Mahallesi'nde gece saatlerinde bıçaklı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 16 yaşındaki B.N., bıçaklanarak ağır yaralandı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.N., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


Etiketler: #bıçak #kavga #Şırnak #Çocuk

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