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Şişli Tapu Müdürlüğü’nde yangın

Şişli Tapu Müdürlüğü’nde yangın

29.07.2025 14:15:00
Güncellenme:
DHA
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Şişli Tapu Müdürlüğü’nde yangın

Şişli Belediye binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Şişli Belediyesi binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nde saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan dumanların yükselmesi nedeniyle yangın sistemi uyarısı devreye girdi.

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Bazı çalışanlar alarm çalmasıyla binadan dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, duman tahliyesi de yapıldı.

Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşayarak dışarı çıkan çalışanlar yeniden binaya döndü.

İlgili Konular: #Şişli #Yangın

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