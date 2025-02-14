Şişli'de panik anları... Kombi alev alev yandı, yurttaşlar kendini sokağa attı

Şişli'de bir evin balkonundaki kombide yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Kombinin alev alev yandığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Şişli'de panik anları... Kombi alev alev yandı, yurttaşlar kendini sokağa attı
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DHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 00:36

Olay saat 21.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Karanfil Yorulmaz Sokak’ta bulunan 8 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Dairenin balkonunda bulunan kombi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Balkondan yükselen alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleriü, binanın doğalgaz hattını keserek yangına müdahalede bulundu. Binada bulunanlar tedbir amacıyla sokağa çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiyenin kısa süreli müdahalesi ile söndürüldü. Balkonda bulunan kombinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Yangın #Balkon #kombi

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