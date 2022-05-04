Şişli'de park halindeki otomobil alev aldı!
İstanbul Şişli'de gece saat 01.00'de park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şişli'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay saat 01: 00 sıralarında, Mecidiyeköy Mahallesi Galata deresi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 ARV 968 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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