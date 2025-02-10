Sivas'ta faciadan dönüldü! Bal yüklü kamyonet bahçeye uçtu: Sürücü yaralandı
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin istinat duvarını aşarak bahçeye düşmesi sonucu, sürücü yaralandı.
Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde saat 13.30 sıralarında M.E. yönetimindeki 28 AS 697 plakalı petek bal yüklü kamyonet, sık sık kazaların yaşandığı Üçyol Kavşağı'nda istinat duvarını aşarak bahçeye devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Kaza sonucu kamyonetteki petek ballar etrafa saçıldı.
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