Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.P. (30) yönetimindeki 06 DHC 407 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi Karagöl köyü yakınlarında, L.K'nin (30) kullandığı 55 ABV 483 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlardaki R.D. (31) ve Ü.K. (64) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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