Sivas'ta otomobil ile pikap çarpıştı... Yaralılar var!
Sivas'ta otomobil ile pikabın çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Ankara'dan Gümüşhane istikametine giden M.M. yönetimindeki 29 AAR 410 plakalı pikap, Ankara-Sivas kara yolu Yukarıyıldız köyü yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Ü.A. idaresindeki 58 ACN 354 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki F.A., F.A., S.A., Ş.A., R.Y. ve pikaptaki H.M. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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