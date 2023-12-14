Sivas’ta şüpheli ölüm: 9. kattan düşüp hayatını kaybetti

Sivas’ta bir yurttaş, inşaatı devam eden bir binanın 9’uncu katından yere düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:46
Abone Ol google-news

Sivas merkez Tuzlugöl Mahallesi 32. sokakta 26 yaşındaki Kürşat Mermer, inşaatın 9. katından yere düştü.

Mermer'i yerde gören yurttaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Mermer, ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.


sivas Şüpheli ölüm

İlgili Haberler

Kayseri'de şüpheli ölüm: 9. kattan düşen 16 yaşındaki Hayrunnisa hayatını kaybetti

Kayseri'de şüpheli ölüm: 9. kattan düşen 16 yaşındaki Hayrunnisa hayatını kaybetti
Kocaeli’de şüpheli ölüm! Yol kenarında bulundu

Kocaeli’de şüpheli ölüm! Yol kenarında bulundu
Maltepe 1 No'lu Kapalı Cezaevi'nde şüpheli ölüm!

Maltepe 1 No'lu Kapalı Cezaevi'nde şüpheli ölüm!

En Çok Okunan Haberler