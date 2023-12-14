Sivas’ta şüpheli ölüm: 9. kattan düşüp hayatını kaybetti
Sivas’ta bir yurttaş, inşaatı devam eden bir binanın 9’uncu katından yere düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Sivas merkez Tuzlugöl Mahallesi 32. sokakta 26 yaşındaki Kürşat Mermer, inşaatın 9. katından yere düştü.
Mermer'i yerde gören yurttaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Mermer, ambulansla hastaneye götürüldü.
Hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.
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