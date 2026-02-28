Siyasi parti ve sendikalardan peş peşe saldırı açıklaması: 'Üsleri kapatın'

Siyasi parti ve sendikalar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına yönelik peş peşe açıklamalarda bulundu.

TKP: 'İRAN HALKI KAZANACAK, EMPERYALİZM KAYBEDECEK'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun siyonizm. Haydut devlet ABD ve soykırımcı İsrail’in İran’a yönelik yeni saldırısı bugün başladı.

Bu saldırı sadece İran’ı değil, ülkemiz de dahil olmak üzere bütün bölge halklarını hedef almakta ve tehdit etmektedir. Gelinen noktada ülkemizin bu saldırıların üssü olarak kullanılması akıldan bile geçirilmemelidir. Ülkemizdeki ABD üsleri bir an önce kapatılmalı, topraklarımızdan ABD ve İsrail’e verilen istihbari destek derhal sonlandırılmalıdır.

Bugün insanlık için bir test günüdür. Bu barbar saldırının karşısında ikircikli bir tutum almak, söze 'ama İran' diye başlamak ABD ve İsrail saldırısına destekçilik anlamına gelmektedir. TKP, bu emperyalist saldırıya karşı İran halkının yanındadır. Bu saldırı durdurulmalı, bu haydutluk püskürtülmelidir. İran halkı kazanacak, emperyalizm kaybedecek."

SOL PARTİ: 'AMERİKA SINIRSIZ BİR EŞKİYALIKLA ŞİMDİ DE İRAN’A SALDIRIYOR'

Sol Parti ise, İran'a yönelik saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Nükleer tehdit yalanları ve sahtekarca kullanılan özgürlük söyleminin arkasında gizlemeye çalıştıkları ise silah tüccarlarının, ölüm baronlarının kanlı paralara doymak bilmeyen iştahlarıdır. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de soykırım yapan, Lübnan’dan Suriye ve Yemen’e bölge ülkelerini bombardımana tutan ABD-İsrail terörü, bugün nihai hedefi olan İran’a yönelmiştir. Hedef, ABD-İsrail’in hiçbir direnç görmeden tüm bölgemizi yıkmaya ve yağmalamaya devam edebilmesidir. Bu yıkım ve yağmadan, üzerimize yıkılmaya çalışılan karanlıktan çözüm ancak emperyalizm ve onun Siyonist maşasından kurtuluşla mümkündür. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, Kahrolsun Siyonist İsrail. Tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız Orta Doğu."

KESK: 'SAVAŞ VE İŞGAL POLİTİKALARINI REDDEDİYORUZ'

KESK Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada da, şu ifadelere yer verildi:

"Orta Doğu bir kez daha emperyalist saldırganlığın hedefinde. ABD–İsrail’in İran’a dönük saldırısını şiddetle kınıyoruz. Irak’ta 'kitle imha silahı' yalanıyla yürütülen işgal, Afganistan’da 'terörle mücadele' söylemi, Libya’da 'insani müdahale' maskesi, Venezuella ve Küba’ya dönük ekonomik ve siyasal kuşatma… Hepsinde aynı senaryo, aynı sonuç: işgal, talan, yıkım ve emekçilerin, halkların yoksullaştırılması.

Bugün İran’a dönük saldırı bu zincirin bir halkasıdır. Amaç; bölgeyi yeniden dizayn etmek, enerji kaynaklarını ve jeopolitik alanı kontrol altına almak, halkların iradesini bastırmaktır. İran’daki gerici molla rejiminin baskıcı ve antidemokratik uygulamaları, kadınlara ve emekçilere dönük hak ihlalleri emperyalist saldırganlığa gerekçe olamaz. Emperyalizm hiçbir halkı özgürleştirmez; yalnızca bağımlılaştırır ve yoksullaştırır. Savaş ve işgal politikalarını reddediyoruz. Savaşa karşı barışı, emperyalizme, militarizme ve bölgesel savaş politikalarına karşı emekçilerin ve halkların birleşik mücadelesini esas almaya devam edeceğiz."

THK: 'ÜLKEMİZDEKİ NATO ÜSLERİ İRAN HALKINA SALDIRI İÇİN KULLANDIRILMAMALI'

Türkiye Komünist Hareketi'nden (THK) ABD ve İsrail saldırılarına yönelik şu açıklama yapıldı:

"Haydut ABD ve ortağı İsrail, bir kez daha İran’a saldırarak ikinci İran-İsrail savaşının fitilini ateşledi. Bölgesel barış ve istikrara en büyük tehdidin kimler tarafından geldiği yeniden görülmüş oldu. Büyük Orta Doğu Projesi ile başlayan süreçte emperyalizmin hedefinde İran olduğu biliniyor. Bu savaşın amacı bellidir. İran’ın emperyalizme boyun eğmesi, gerekirse parçalanması. İran’a yönelik başlatılan savaşın muhatapları açıktır: Emperyalist ABD ve Filistin topraklarını işgal ve ilhak etmeye devam eden siyonist İsrail yönetimi.

Bölgenin bütün kaynaklarını ele geçirmek isteyen haydut ABD’nin Venezuela’dan sonra İran’a ikinci savaşı başlatması, emperyalist barbarlığın bütün yüzünü gösteriyor. Emperyalizmin bu kanlı planının karşısında, İran halkının yanındayız. Böylesi haksız bir savaşta ülkemizin hava sahası ABD ve İsrail uçaklarına kapatılmalı, ülkemizde bulunan NATO üsleri komşu İran halkına yönelik saldırı için kullandırılmamalıdır."

TİP: 'GAZZE BARIŞ PLANI'NA DESTEK GERİ ÇEKİLMELİDİR'

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, şu ifadeler kullanıldı:

"İşgal devleti İsrail, en büyük destekçisi ABD ile ortaklaşa şekilde bu sabah saatlerinde İran’a saldırı başlattı. ABD Başkanı Donald Trump ve işgal devletinin Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun art arda açıklamaları, kapsamlı bir askeri saldırının düzenlendiğini gösteriyor. Saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra kimi bakanlıkların da vurulduğu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve dini lider Hamaney’in konutunun çevresine de füzelerin atıldığı biliniyor.

İran’daki rejimin ve bölgedeki İsrail ve ABD varlıklarının 'güvenliğinin' bahane edildiği bu saldırı açık bir emperyalist saldırganlıktır. İran’daki rejimle mücadele etmek İran halkının işidir. Bölgedeki halklara dönük en ciddi tehdit ise İsrail ve ABD askeri varlığıdır. Maalesef ülkemiz dahil pek çok ülkenin iktidarları ABD ve İsrail yönetimleri tarafından yürütülen kanlı Orta Doğu operasyonuna ya destek veriyor ya da karşı çıkmıyor. Bu operasyon kapsamında yıllar boyunca Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve nihayet İran hedef alındı. AKP yönetimi de bu hamlelerin hepsinde rol kapmaya çalıştı.

Türkiye olarak, bu saldırganlık karşısında acilen yapmamız gerekenler açıktır:

Hava, deniz ve kara sahamız ABD ve İsrail’in doğrudan veya dolaylı kullanımına derhal kapatılmalıdır. Başta Konya’daki 3. Ana Jet Üssü olmak üzere, İran’ı takip ve tehdit için kullanılan NATO üslerinin statüsü değiştirilmelidir. Ülkemizin toprakları bölgesel haydutluğun kullanımına bırakılamaz.

ABD-İsrail öncülüğünde hazırlanan sözde 'Gazze Barış Planı'na iktidar tarafından verilen destek geri çekilmelidir. Bu plan Filistin ve Gazze’nin köleleştirilmesini hedeflemektedir.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Orta Doğu Temsilcisi Tom Barrack, bütün bu saldırgan politikanın ana uygulayıcılarından biridir. Epstein belgelerinden görüldüğü üzere, insanlık dışı bir çetenin de parçası olan Tom Barrack derhal ülkemizden sınır dışı edilmelidir.

Ülkemiz, temmuz ayında yapılması planlanan NATO Zirvesi’nin ev sahibi olmamalıdır. Topraklarımız, dünya halklarının düşmanı olan bu örgüt ve başta Trump olmak üzere onun eli kanlı liderlerine kapatılmalıdır."