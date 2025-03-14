Sobada ısınmak isterken alev aldı! 10 yaşındaki çocuk okulda dehşeti yaşadı

Adana’nın Aladağ ilçesinde 10 yaşındaki D.G., okulda odun sobasında ısınmak isterken montu alev aldı. Vücudunun yüzde 40’ı yanan küçük kızın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Sobada ısınmak isterken alev aldı! 10 yaşındaki çocuk okulda dehşeti yaşadı
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DHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:08

Adana’nın Aladağ ilçesinde, 3’üncü sınıf öğrencisi D.G., okulda ısınmak için yaklaştığı sobadan sıçrayan alevler nedeniyle ağır yaralandı. Paniğe kapılan küçük kız, çığlık atarak dışarı koştu.

O sırada okul personeli durumu fark ederek üzerindeki montla D.G.’ye müdahale etti ve alevleri söndürdü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük kızı ilk olarak İmamoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edilen D.G.’nin vücudunun yüzde 40’ında 3’üncü derece yanık olduğu belirlendi.

Yetkililer, D.G.’nin tedavisinin sürdüğünü ve sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari inceleme başlattı.


Etiketler: #Adana #soba #yanık

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