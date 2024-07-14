Sokak köpeğine şiddete şahit oldu, üzerine kayıtlı olmadığı için şikayetçi olamadı

Antalya'da bir yurttaş, yavru sokak köpeğinin darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olmak istediğini ancak köpeğin sahibi olmadığı için başvurusunun değerlendirilmediğini söyledi.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 23:44
Sokak köpeğine şiddete şahit oldu, üzerine kayıtlı olmadığı için şikayetçi olamadı
Abone Ol google-news

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta yaşayan yavru bir köpeğin, yine aynı mahallede ikamet eden yaşlı bir kişi tarafından darp edildiği öne sürüldü.

Yavru köpeğin koruma altına alınması ve darp eden şahsın ceza alması için karakola şikayet başvurusu yaptığını belirten Çağlar Bodrumlu, köpeğin kendisine ait olmadığı gerekçesiyle şikayetçi olamadığını ifade etti.

"MALA ZARAR VERMEKTEN..."

Bodrumlu, olaya ilişkin yaklaşık 30-35 saniyelik bir video kaydı alarak yeniden karakola gittiğini belirterek, "Adam tam eli havada vururken görüntü olmadığı için şikayet kaydı alamayacaklarını söylediler. 'Şahsi köpeğiniz değil sokak köpeği, şahsi köpeğiniz olsaydı mala zarar vermekten şikayet kaydı alabilirdik' dediler" diye konuştu.


sokak köpeği haberleri Antalya haberleri Şikayet haberleri

İlgili Haberler

‘Köpek balığı değil uçurtmanın gölgesiymiş’

‘Köpek balığı değil uçurtmanın gölgesiymiş’
'Kahin Köpek'ten final tahmini! Birçok maçın sonucunu bilmişti!

'Kahin Köpek'ten final tahmini! Birçok maçın sonucunu bilmişti!
Sokak köpekleri üzerinden rant

Sokak köpekleri üzerinden rant
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler