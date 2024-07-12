'Kahin Köpek'ten final tahmini! Birçok maçın sonucunu bilmişti!

Şampiyonlar Ligi tahminleriyle tüm dünyada bilinir hâle gelen köpek, EURO 2024'te Türkiye-Avusturya maçının da sonucunu doğru tahmin ederek bilinirliğini arttırmıştı. Köpeğin maç tahmini özellikle sosyal medyada ilgi gördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:13
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Geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı doğru maç tahminleriyle ünlenen kahin köpek, EURO 2024'e de damga vurdu. Türkiye-Avusturya karşılaşmasının da sonucunu doğru bilen kahin köpek, EURO 2024 finalinde karşılaşacak olan İspanya-İngiltere arasındaki karşılaşma için de tahminde bulundu.

FİNAL TAHMİNİ İSPANYA'DAN YANA

Fenomen köpek Steph Furry, EURO 2024 finalinde karşı karşıya gelecek İngiltere ve İspanya maçının sonucunu tahmin etti. Kahin köpeğe göre finali İspanya İngiltere'yi 2-1 mağlup edecek...


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