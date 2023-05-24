SOL Parti'den '28 Mayıs' açıklaması: 'Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye devam edeceğiz!'

Yayınlanma: 24.05.2023 - 13:40

Güncelleme: 24.05.2023 - 13:44

SOL Parti, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için kararını duyurdu. Açıklamada, ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekleneceği vurgulandı.

Millet İttifakı ile Zafer Partisi arasında yapılan ittifaka ilişkin ise, “Milliyetçi sağ muhalefet krize çözüm olamaz” denildi.

"OY VER" ÇAĞRISI!

2 milyon oyu koruyacağının sözünü veren SOL Parti’nin “28 Mayıs Çağrımız” diyerek paylaştığı metinde, şu ifadeler kullanıldı:

“Seçimlerde ülkemizi ve ülkemizin geleceğini ön plana alan devrimci bir sorumlulukla mücadelemizi sürdürüyoruz. 28 Mayıs’ta da siyasal İslamcı faşizme son vermek için Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye devam edeceğiz. Bu kötülük imparatorluğuna hayır diyen gençler ve kadınlar başta olmak üzere tüm emekçileri ve ezilenleri sandığa gidip oy vermeye çağırıyoruz.

"BİRLEŞİRSEK BAŞARABİLİRİZ"

En az 2 Milyon oyu SOL Parti olarak koruyacağımızı taahhüt ediyoruz. Tüm muhalefet güçlerini SOL Partinin bu kampanyasına destek vermeye çağırıyoruz. Birlikte bir dayanışmayı geliştirerek muhalefetle koordinasyon içinde tek bir sandığın boş kalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.

"MİLLİYETÇİ SAĞ MUHALEFET KRİZE ÇÖZÜM OLAMAZ"

Öte yandan da bilinmeli ki halkın hiçbir talebini dikkate almayan, sığınmacı karşıtlığını kışkırtarak milliyetçi, sağ bir eksene sıkışan muhalefet anlayışıyla ülkenin ekonomik ve sosyal krizlerinin aşılamayacağı açıktır. SOL Parti, etnik ve mezhepsel temelli ayrışmalar üzerinden yükselen gerici faşist siyasetler karşısında mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Ezilen halkların toplumsal taleplerinin; kardeşçe bir arada yaşamalarının sesi olacaktır."