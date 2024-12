Soluğu adliyede aldılar: 'Tatlı dille bizi kandırdı'

Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:45

Güncelleme: 24.12.2024 - 11:45

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Aykut C.’nin farklı tarihlerde sahte dekontlar ve çeşitli hilelerle vatandaşların araba, arsa ve paralarını dolandırdığı iddia edildi. Ayrıca, şahsın vatandaşlardan aldığı araba ve arsaları aynı gün içinde farklı kişilere satarak milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği de öne sürüldü. Aykut C., suçlamaları reddetti.



Ellerindeki belgelerle savcılığa suç duyurusunda bulunan mağdurlar adalet arıyor.



"DEKONT GÖSTERDİ"



Başına gelenleri anlatan mağdur vatandaşlardan İzzet Kanyon, geçtiğimiz aylarda ihtiyaç dolayısıyla otomobilini satmaya karar verdiğini ve Aykut C. isimli şahsın aracı satın almak için kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Kanyon, "Aykut yanıma geldi. ’Eğer aracı satıyorsan ben hanımıma alacağım’ dedi. Bende kabul ettim. Aracıma baktı, pazarlık yaptık. 1 milyon 600 bin liraya anlaştık. Bana ’Hadi Noter’e gidelim’ dedi. Aracım oğlumun üzerineydi. Bana Noter’e gittiğimiz sırada oğlumun banka hesap bilgilerini istedi. ’Araç onun üzerine olduğu için parayı da ona göndermem lazım’ dedi. Daha Noter’e gelmeden bana para gönderdiğine dair dekont gösterdi. ’Abi bak, oğlun Murat’a parayı gönderdim’ dedi. Noter’e geldik, hanımını çağırdı. Evrakları da Noter’e verdik" dedi.



"İMZAYI ATTIM"



Noter’de işlemlere başlamadan önce banka hesabını kontrol etmesi için oğlunu aradığını söyleyen Kanyon, "Ancak gemide çalıştığı için bazen ulaşılamıyor. O zamanda ulaşamamıştım. O sırada da evraklar hazırlandı, sıra imzalara geldi. Görevli, ’Alışverişiniz tamam mı?’ diye sordu. A.C.’ye döndüm. O da bana, ’Tamam, ben parayı gönderdim, dekontu da sana gösterdim’ dedi. Bende imzayı attım" diye konuştu.



"4 AY OLDU PARAMIZI ALAMADIK"



Kanyon, Noter’deki işlemlerin ardından dışarıya çıktıklarını ve A.C.’nin kendisine Yalova’ya gideceğini söylediğini ifade ederek, "Aynı gün içinde aracı Yalova’da bir oto galeriye satmış. Ben bunu sonradan öğrendim. İşlemlerimizin ardından ben eve döndüm ve oğlumu yine aradım. Paranın hesabına gelip gelmediğini sordum. Oğlum kontrol etti ve paranın hesabında olmadığını söyledi. Daha sonra Aykut C.’yi aradık. O da bize, ’Bugün cuma olduğu için para hesabınıza 17.00-18.00 gibi düşer’ dedi. O saatler geldiğinde yine kontrol ettik ve para yine hesapta yoktu. Yine aradık, bu kez de ’Hafta sonu olduğu için öyle olmuştur. Pazartesi günü hesabınızda olur’ dedi. 4 ay oldu paramızı alamadık" şeklinde konuştu.



"PARAYI VERİRKEN BANA MI SORDUN"



Aykut C.’nin bu şekilde birçok kişiyi dolandırdığını ileri süren İzzet Kanyon, şu ifadeleri kullandı:

"Olaydan bir hafta sonra babasının yanına gittim. Kendisi bana, ’Paranı vereceğiz. Biz senin paranı yemeyiz’ dedi. Bunun üzerine bir hafta daha bekledim. Kendisinden dönüş alamayınca bir kez daha yanına gittim. Bana yine parayı vereceğini söyledi ancak 4 ay oldu, paramız geri verilmedi. ’Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz’ diyerek oyalıyorlar. Daha sonra telefonlarımızı da açmamaya başladılar. Bunun üzerine babasının evine kadar gittik. Bu kez bize, ’Bizi ilgilendirmez gidin Aykut’u bulun, paranızı ondan alın. Kendisinin nerede olduğunu bilmiyorum’ dedi. Yanına ilk gittiğimde, ’Ben oğluma kefilim’ demişti, daha sonra, ’Parayı verirken bana mı sordun? Vermeseydin, paranı git devletten al’ dedi."



"SAVCILAR, HAKİMLER ARKADAŞIM, DAYIM KAYMAKAM"



Mağdur edildiğini vurgulayan Kanyon, "Bir de Aykut C. bize, ’Savcılar, hakimler arkadaşım, dayım kaymakam. Bana iftira atıyorsunuz, beni tehdit ediyorsunuz’ gibi şeyler söyledi. Para istemek tehdit etmek mi oluyor?" dedi.



Aykut C. ile geçtiğimiz nisan ayında bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını belirten bir başka mağdur Ziver Şen ise "Bana yaptığı işten kar payı vereceğini söyledi, ’Sende bana bunun karşılığında arabanı ver’ dedi. Bende kabul ettim. Sonrasında benden para istedi. Karşılığında arsa, tarla ve daire vereceğini söyledi. Karamürsel’de kardeşinin üstüne olan daireler ve arsaların fotoğraflarını gönderdi. ’Bunları size vereyim. Kendinizi garantiye alırsınız’ gibi şeyler söyledi. Biz bunları tahsil etmek istediğimizde de ’Annem rahatsızlandı’ gibi bahaneleri öne sürdü. Eşi E.C. adına olan arsa vardı. Onu bize verecekti ama ’İcra çıktı. 500 bin lira gönderin icrayı kaldırayım’ dedi. Bunun gibi bahanelerle sürekli bizden 200 bin, 500 bin, 300 bin lira aldı. Böylelikle bizden şu ana kadar 6-7 milyon lira aldı" diye konuştu.



"TATLI DİLLE BİZİ KANDIRDI"



A.C.’nin kendisine de sahte dekont gönderdiğini aktaran Şen, "Paralar hesabımıza geçmedi. A.C.’ye bunu sorduğumda, ’Saat geç olduğu için para hesabına geçmemiştir’ dedi. Bankaya gittiğimde ise oradaki yetkililer dekontun sahte olduğunu ve kandırıldığımı söylediler. En son 2 ay önce bana kredi çektirdi. Tatlı dille, lüks arabalarla gözümü boyayarak 6-7 milyon lira dolandırdı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan vatandaşların şikayetçi olduğu Aykut C., suçlamaları reddetti.