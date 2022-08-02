Soma'da çamur yığını altında kalan kepçe operatörü, son yolculuğuna uğurlandı

02 Ağustos 2022 Salı, 16:58

Kırsal Dereköy Mahallesi'nde özel bir şirkete ait kömür ocağındaki şlam havuzunda 30 Temmuz saat 06.00 sıralarında çökme meydana geldi. Bu sırada bölgede çalışma yapan kepçe operatörü İbrahim Demir, havuzdan akan tonlarca çamurun altında kaldı.

Kamyon şoförü İbrahim Coşkun (47) ise çökmeyi son anda fark ederek, araçtan atlayarak canını kurtardı. Kamyonun üzerine çıkan Çoşkun, kurtarılmayı bekledi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Şoför Coşkun itfaiye ekiplerince kurtarılırken, evli ve 2 çocuk babası Demir için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

KURTARMA SEPETİYLE VİNCE ULAŞILDI

İlk olarak kepçenin batık olduğu bölgeye yol yapılarak, araca ulaşıldı. Havuzun akış yönüne bent yaparak havuzu ortadan ikiye bölen ekipler, daha sonra açılan kanal ile çamuru tahliye etmeye başladı. Şlam havuzunda vince bağlı kurtarma sepetiyle kepçeye ulaşan ekipler, halata bağladıkları aracı dozerler ile çekmeye çalıştı.

Gün boyu süren çalışmalar, havanın kararmasıyla da sürdü. Şlam havuzunun seviyesinin düşürülmesinin ardından vince bağlı kurtarma sepetiyle kepçeye ulaşan ekipler, kabin tavanını keserek, içindeki Demir'in cansız bedenine dün ulaştı.

AİLESİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Demir'in evinin önünde helallik alınırken, Demir'in eşi Alime Demir ile oğulları Murat (30) ve Samet Demir (26) güçlükle ayakta durabildi.

Demir'in kız kardeşi Fadime Demir ise "Abi gitme" diyerek sinir krizi geçirdi. Demir'in cenazesi Cenkyeri Merkez Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Cenkyeri Mezarlığı'na gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan ve yakınları katıldı.