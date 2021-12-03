Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Tunceli'de bir asker şehit
Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonlarındaki çatışmada bir jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 kahraman jandarmamız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
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