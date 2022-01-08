Son dakika | Erdoğan bu sefer de CHP'yi hedef aldı

08 Ocak 2022 Cumartesi, 18:24

Partisinin Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) hedef aldı.

"CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden, diyanetten nasibi yok" diyen Erdoğan, "Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. O birilerini havlatıyor, kendisi de arkadan izliyor. Sıkıysa bu havlayanları sustur" ifadelerini kullandı.

"SİZİN SOKAK TERÖRİSTLERİNDEN NE FARKINIZ VAR?"

Erdoğan, şunları söyledi:

Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da bildiririz ve sorarız. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturuyorsun, sen de arkadan izliyorsun. Biz bunu yutmayız. Benim tanıdığım bu millet 2023'te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır.

Demokrasimizi daha da güçlendirme çabalarımızda sandıkları patlatarak Türkiye'nin önünü sizler açtınız, bu toprakları bize vatan kılan ecdadımız gibi torunları olarak sizler de eğilmediniz, istiklalinize leke sürdürmediniz.

Bize sandıkta verdiğiniz emanete ihanet etmedik, sizin başınızı yere eğmedik.

"GECE YARISI BİLDİRİLERİ İLE BİZİ SİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR"