Son dakika | Erdoğan bu sefer de CHP'yi hedef aldı
Son dakika | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir diğer konuşmasında da Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) hedef aldı. Erdoğan, "Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız" diye konuştu.
Partisinin Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) hedef aldı.
"CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden, diyanetten nasibi yok" diyen Erdoğan, "Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. O birilerini havlatıyor, kendisi de arkadan izliyor. Sıkıysa bu havlayanları sustur" ifadelerini kullandı.
"SİZİN SOKAK TERÖRİSTLERİNDEN NE FARKINIZ VAR?"
Erdoğan, şunları söyledi:
- Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da bildiririz ve sorarız. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturuyorsun, sen de arkadan izliyorsun. Biz bunu yutmayız. Benim tanıdığım bu millet 2023'te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır.
- Demokrasimizi daha da güçlendirme çabalarımızda sandıkları patlatarak Türkiye'nin önünü sizler açtınız, bu toprakları bize vatan kılan ecdadımız gibi torunları olarak sizler de eğilmediniz, istiklalinize leke sürdürmediniz.
- Bize sandıkta verdiğiniz emanete ihanet etmedik, sizin başınızı yere eğmedik.
"GECE YARISI BİLDİRİLERİ İLE BİZİ SİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR"
- Gazete manşetlerinden bize ömür biçtiler. Gece yarısı bildirileri ile bizi sindirmeye çalıştılar. Uyduruk davalar üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar. Hukuk garabetleri ile milletin tercihine ipotek koymaya yeltendiler. Terör örgütleri aracılığı ile ülkemizi Suriyelileştirmek istediler. Sizlerin desteği sayesinde hepsinin üstesinden geldik.
- Siyaset meydanını milletin iradesini hukuk ve ahlak dışı yollarla gasp etmeye çalışanlara bırakmadık. Köken, dil, bölge üzerinden kotarılmak istenen fitne siyasetini bu ülkeyi esir almasına izin vermedik. Biz sırtımızı size dayamıştık. Size inanıyorduk. Size güveniyorduk.
- Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları ile buluştuk. Durmadan koşturuyoruz. Bize durmak haramdır. Duraksamak haramdır. Daha çok çalışacağız, daha çok koşacağız, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz ve sokacağız. 81 vilayetimize eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz.
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