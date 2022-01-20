Son Dakika | İstanbul Valisi Yerlikaya'dan okullarla ilgili açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarıyıl tatiline erken başlayacağını duyurdu, saatleri açıkladı...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.
AKOM UYARMIŞTI
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’un cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği uyarısı yapılmıştı.
AKOM'dan Meteoroloji uzmanı Osman Çaylak,önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da sıcaklığın azalacağını, önümüzdeki 6-7 gün boyunca soğuk havayla karşı karşıya kalınacağını belirtti.
Çaylak, "Bu süreç uzadığı zaman olayın şekli değişiyor. Vatandaşların daha tedbirli olmaları gerekiyor. Bu konuda elektrikte aksamalar yaklaşabilir, elektirik kesintileri olabilir. Suda doğalgaz kesintilerinin yaşanma ihtimali olabiliyor. Bunu daha önceki tecrübelerimizde de gördük. Biz yapacaklarımızı planladık, geniş bir tecrübemiz var" diye konuştu.
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