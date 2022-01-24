Son dakika | İstanbul'da otogarlardan çıkış durduruldu

24 Ocak 2022 Pazartesi, 17:35

Balkanlar'dan soğuk hava kütlesiyle birlikte gelen kar yağışı, İstanbul'u etkisi altına aldı. Megakentte bu sabah saatlerinden itibaren etkisini iyice artıran kar yağışı, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur'' açıklamasında bulundu.