Son dakika | Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından CHP'lilerden tepki

Son dakika | Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası CHP'li milletvekillerinden sert tepkiler yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2021 Perşembe, 14:16
Son dakika | Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından CHP'lilerden tepki
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan daha indirdi. Politika faizi, yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürüldü.

Dolar/TL kuru karar sonrası 15,65'i aştı.

Türk Lirası'nın bugünkü değer kaybı yüzde 5'i geçti.

 MB'nin kararının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP'liler sert tepkiler dile getirdi.

O tepkilerin bazıları şöyle:


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