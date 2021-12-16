Son dakika | Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından CHP'lilerden tepki
Son dakika | Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası CHP'li milletvekillerinden sert tepkiler yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan daha indirdi. Politika faizi, yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürüldü.
Dolar/TL kuru karar sonrası 15,65'i aştı.
Türk Lirası'nın bugünkü değer kaybı yüzde 5'i geçti.
MB'nin kararının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP'liler sert tepkiler dile getirdi.
O tepkilerin bazıları şöyle:
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