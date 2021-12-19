Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 19 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 19 Aralık 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 19 Aralık verilerine göre, 349 bin 193 test yapıldı.
Son 24 saatte, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 858 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 171 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19'un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır” dedi.
Türkiye'nin 19 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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