Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 22 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 22 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2022 Cumartesi, 19:13
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 22 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'nin 22 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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