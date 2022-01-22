Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 22 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 22 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'nin 22 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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