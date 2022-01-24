Son Dakika | Sağlık Bakanlığı, 24 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 20:14

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 24 Ocak verilerine göre, 401 bin 636 test yapıldı.

Son 24 saatte, 67 bin 23 yeni vaka tespit edildi. Bugün 78 bin 362 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 156 kişi hayatını kaybetti.

KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak” dedi.