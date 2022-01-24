Son Dakika | Sağlık Bakanlığı, 24 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 24 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 24 Ocak verilerine göre, 401 bin 636 test yapıldı.
Son 24 saatte, 67 bin 23 yeni vaka tespit edildi. Bugün 78 bin 362 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 156 kişi hayatını kaybetti.
KOCA’DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak” dedi.
Video Haberler
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- TFF açıkladı: 2 karşılaşma ertelendi
- AFAD'dan kritik açıklama
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'lilere suç duyurusu
- Yolda kalan yurttaştan acı isyan
- Mario Balotelli'ye büyük müjde!
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Pazar günü seçim olsa...
- Fenerbahçe'nin maçına koronavirüs engeli!
- İstanbul'da trafik kilit: Yurttaşlar metrolara akın etti