Son dakika... Adana'da orman yangını
Adana’nın Feke ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
İlçeye bağlı Konakkuran Mahallesi’nde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Sabah saatlerinde ise helikopterle havadan müdahale başladı. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Öğretim üyesinden Atatürk'e hakaret
- Buz gibi anlar: Koltuğa değil kanepeye...
- Berat Albayrak'tan yeni hamle
- Saadet Partisi'nden 'koltuk' krizine ilişkin ilk tepki
- AKP'li başkandan şehit yakınına hakaret!
- MasterChef'in eski yarışmacısından üzen haber
- AKP'li Çamlı'nın tepki çeken Anıtkabir paylaşımı
- Vali, Atatürk düşmanını bu karikatürle andı
- Hazır giyimde tarihi zam kapıda
- CHP'den Erdoğan'a yanıt