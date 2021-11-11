Son dakika... Adana'da orman yangını

Adana’nın Feke ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

DHA
11 Kasım 2021 Perşembe, 08:48
Son dakika... Adana'da orman yangını
Abone Ol google-news

İlçeye bağlı Konakkuran Mahallesi’nde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. 

Sabah saatlerinde ise helikopterle havadan müdahale başladı. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler