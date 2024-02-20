Son Dakika... AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:46
Son Dakika... AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Afyonkarahisar'ın Çobanlar 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 15.19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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