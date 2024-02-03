Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... AFAD, Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 04:26
Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem 04.17'de gerçekleşti ve 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.


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