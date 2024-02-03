Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 03.02.2024 - 04:26

Güncelleme: 03.02.2024 - 04:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem 04.17'de gerçekleşti ve 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.