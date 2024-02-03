Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... AFAD, Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem 04.17'de gerçekleşti ve 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-02-03
Saat:04:17:30 TSİ
Enlem:38.39889 N
Boylam:39.12861 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/nEkuLj1OV0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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