Son Dakika: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem

26 Kasım 2022 Cumartesi, 23:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirlenirken derinliği de 9.06 şeklinde oldu.

Kandilli Rasathanesi de, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Derinliği ise 85.8 olarak ölçüldü.