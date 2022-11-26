Son Dakika: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem

Son dakika gelişmesi... Muğla'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2022 Cumartesi, 23:24
Son Dakika: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirlenirken derinliği de 9.06 şeklinde oldu.

Kandilli Rasathanesi de, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Derinliği ise 85.8 olarak ölçüldü.


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