Son Dakika: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem
Son dakika gelişmesi... Muğla'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirlenirken derinliği de 9.06 şeklinde oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 26, 2022
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz - [154.07 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2022-11-26
Saat:23:09:32 TSİ
Enlem:35.27 N
Boylam:27.774 E
Derinlik:9.06 km
Detay:https://t.co/bDIwyAVfAA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Derinliği ise 85.8 olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 26, 2022
AKDENIZ https://t.co/GRjfInXRWv
26.11.2022, 23:09:34 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 85.8 km#Kandilli
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