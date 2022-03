Son dakika: Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı

11 Mart 2022 Cuma, 09:42

İYİ Parti lideri Meral Akşener, FOX TV canlı yayındaki Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Biz sabah erken geldik, yolda herhangi bir kapalı alan yoktu. Buraya gelmeden önce Sayın İmamoğlu ile görüştüm. Kendisinin AKOM'da çalışmalara devam ettiğini söyledi ve İstanbullular'dan bir ricası oldu. İmamoğlu, İstanbul halkının mümkün olduğunca trafiğe çıkmamasını rica etti. Çok zorunlu durumlarda dışında da evde kalmalarını rica etti. Devletin kurumlarında muhalefet-iktidar diye bir şey olmaz. İktidar muhalefetin gücünden artı devriş yapmamalıdır. Sahada çalışan insanlara başarılar biliyorum. Bu sefer vatandaş öncesinden bilgilendirdiği için umarım kötü durumlar oluşmaz. Yüksek katlarda da koordinasyonlu çalışılmasını rica ediyorum.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA ASKERİ MÜDAHALESİ

Keşke Antalya'daki görüşmeden bir sonuç çıksaydı, çok mutlu oluduk. Yan yana gelinmesini sıfır noktasında değerlendirmiyorum, güzel adımlar. Ama sonuç çıkmasını umut ederdim. Neoliberalizm denilen kapitalizmin yeni bir yöne evrildiği süreçte otoriter rejimlere Batı dünyası gözlerini kapattı ve oraları ucuz birer üretim üssü gördü. Tüm otoriter rejimlere kol kanat gerdi ve gözlerini kapattı. Ucuz iş gücü ve üretime odaklandı. Böyle olunca otoriter yönetimler yayılmaya başladı ve gelinen noktada Ukrayna'nı işgale kalkışan bir Putin ortaya çıktı. Zelenskiy açık bir şekilde "Ben seçilirsem NATO'ya gireceğim" demiş ve vatandaş yüzde 70 oy vermiş. Putin diyor ki "hayır sen bunu yapamazsın, ben seni işgal ederim." Sen daha önce de Kırım'ı işgal ettin. Böyle bir çerçevede bizim bunu anlamamız mümkün değil. Batı dünyası ise dediğimiz çerçeveden baktığı için bu olayda sınıfta kaldı.

Vazgeçmemek başka bir şey, Ukrayna'ya yönelik haksız bir işgal var biz ne yapabildik? Bu asimetrik ilişkide hiçbir şey yapamadık. Tavşan kaç tazı tut' böyle bir anlayış olamaz. Tavrımızı koyabilmeliyiz.

ZEYTİN AĞAÇLARI GÜNDEMİ

Biz sizinle epeyi program yaptık ve her programda tarım konuştuk. Bu savaşta ortaya ne çıktı? Bizim Rusya'ya ne kadar bağımlı olduğumuz ortaya çıktı. Ukrayna'ya da ayçiçek bağımlılığımız ortaya çıktı. Çiftçi pahalıya ürettiği için üretimden çekildi. Türkiye her türlü üretimden ve özellikle tarım üretiminden çıktı. Koronavirüs nedeniyle ders alırlar zannetmiştik. Gıdaya ulaşım bir milli güvenlik sorunudur diye inanarak konuşmuşuz ve bunun üstüne sen zeytini ortadan kaldırıyorsun. 300-500 yıllık ağaçları söküp maden çıkaracaksınız, sonra onu yerine koyacaksınız. Bunun böyle olabileceğini söylemek bize, Türkiye'de yaşayan herkese hakarettir. Milletin adamıydı yandaşın adamı haline geldi. Kendisine önerilen her şeye "tamam" diyor ve yürüyor. Tarımı ve ekonomiyi yönetenlere baktığınızda durum içler acısı.

Tarım Bakanı gitti, yıllardır tarım zararlısı olduğunu söylüyorduk. Yeni gelen bakan umuyorum ki giden arkadaşın yakıp yıktığı her şeyi gündeme alır ve düzeltmek için bir şeyler yapar.

KDV TARTIŞMASI

Çocuk bezinde KDV sıfırlansın dedik. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Türkiye'nin geldiği noktada vatandaş unutulup gidiyor. Yoksul kadınlarla görüşüyorum, tablo çok üzücü.

"ERDOĞAN ÖZÜR DİLEMELİ"

Erdoğan çıkıp 'milletim özür dilerim elimi soktum bu işe olmadı' demeli. MB ve ekonominin başına hesap verebilir insanlar getirmeli ve hiçbir şeye karışmıyorum demeli. Göreceksiniz her şey düzelir. Arkadaşımız 'bay uzman'.

ERDOĞAN'IN DOKTORLARLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

En son doktorlar işte. Erdoğan düzenli olarak düşman ilan eder. 2002'de doktorların hiçbir işe yaramadığını iğnelerini hemşerilere yaptırdığını söylemişti. Daha düşük alan doktorlarla diğerlerini karşı karşıya getiriyor. 'Giderlerse gitsinler' diyen bir Cumhurbaşkanı var. İnanamadım. Bu bilinçli yapılan bir iş.

Erdoğan iktidara ilk geldiğinde doktorların hiçbir işe yaramadığını, iğnelerini hemşirelere yaptırdığını söylemişti. Hemşire ve doktorları karşı karşıya getirmek istedi. Halbuki koronavirüste tüm sağlık çalışanlarının bizim için ne kadar önemli olduğunu gördük. Ama bu arkadaş böler.

"ÇİLLER DEYİNCE BENİM AKLIMA TAYYİP ERDOĞAN GELİYOR"



Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısını canlı yayında Akşener'e gösteren İsmail Küçükkaya, Hakan'ın 'Tansu Çiller deyince neden benim aklıma Akşener geldi' dediğini aktardı.

Bunun üzerine Akşener, "Ahmet Hakan yanılıyor, 21 yılın sonunda Tansu Çiller deyince benim aklıma Tayyip Erdoğan geliyor" dedi.

