Son Dakika... Akşener'den Soylu'ya sert sözler: Psikiyatrları bunları muayeneye davet ediyorum

Yayınlanma: 30.04.2023 - 13:26

Güncelleme: 30.04.2023 - 13:52

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere 14 gün kala Isparta'da yurttaşlarla bir araya geldi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçimler seçmen iradesinin şekillendiği bir bayramdır. Bizi yönetenlere bakarsak cenge gidiyoruz. Biz cevabı sandıkta verelim.

14 Mayıs akşamı seçimi kazanırsak işgalciymişiz. Bu ülkenin has evlatları nereden işgalci oluyormuşuz. Kendinize gelin!

İktidara gelirsek erkeklerle hayvanların evliliği yasal olacakmış! Bunlar kafayı yemiş kafayı... Psikiyatrları bunları muayeneye davet ediyorum.

Millet iradesi bizi seçerse şampanyayla kutlayacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınları secdeye değecekmiş. Hz. Adem ve Hz. Havva kıssasını bilir misiniz? Harama el uzatırsan cennetten kovuluyorsun ahmak! Bu gencecik çocukların hakkını yediniz, geleceğini çaldınız. Ispartalıya vermek yerine Amerikan çiftçisini zengin ettiniz.

7 yaşından beri beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım. Ağzıma alkol değmedi be! Yalancının dibisiniz. Benim dindarlığımın Ispartalı kardeşlerime faydası haramdan uzak duruyorsam olur.

Biz patron değil bizi yönetecekleri seçiyoruz.

Sinan Ateş'i katledenleri 15 Mayıs sabahı bulacağız. Şuculuk buculuk üzerinden Sinan Ateş'i katledenleri, sizin dertlerinizi unutturmak istiyorlar.

Van'da bana faili meçhulcu diyorlar, Isparta'da PKK'lı. İkisini de aynı kişiler diyor. İkisi birbirine zıt. Ben ikisi de değilim.

Biz kadınlar sürtük olduk, tacize uğradık, 'sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin' olduk. Öldürüldük, öldürüldük! Gene de suçlu biz olduk!

Ben Recep Bey'in devrinde bir kadının uğrayabileceği en ağır iftiralara, hakaretlere uğradım. Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış kadın imasıyla karşılaştım. Ölümle eşdeğerdi benim için.

Erdoğan'ın yüzüne de bunu söyledim! Mahkemeye gittim. Beraat ettiler. Sonra biri çıktı kınalı yapıncak dedi, fosforlu Meral dedi. Torunu gayrimeşru dedi. En son biri çıktı dedi ki... Terbiyem müsaade etmiyor. Eğer bunlara dayanıyorsam, hala size hitap ediyorsam; Allah şahit sizin için. Ben bugün evime dönsem Recep Bey'in karşısında Türkiye'nin en şerefli kadını olurum ama siz acı çekersiniz.

Ben sizin için mücadele etmeye devam edeceğim! Ama biz kadınlar Emine Bulutlar, Özge Canlar için bu mücadeleyi beraber vermeliyiz. Bana güç verin. Bu saygısızlık erkeklerle, iftiracı adamlarla mücadele etmek için bana güç verin. Kadınların oylarını istiyorum! Gençlerin oylarını istiyorum. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e istiyorum!"