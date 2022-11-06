Son Dakika... Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsü devrildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

AA
06 Kasım 2022 Pazar, 16:20
Son Dakika... Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsü devrildi
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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.


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