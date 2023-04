Son Dakika: Bahçeli'den sandık yaklaşırken akılalmaz Kılıçdaroğlu çıkışı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:32

Güncelleme: 25.04.2023 - 15:32

MHP lideri Devlet Bahçeli, Nevşehir'de düzenlenen mitingde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçmişten kopuş değil, bilakis, kültür mirasımızı geleceği taşımaktır.

Türkiye eskisinden çok daha muktedir bir seviyeye ulaştı. Yeni yüzyılın eşiğinde yeni yol haritası belirlendi. Hamd olsun dev uyandı ağaya kalktı. Bu başarı Cumhur İttifakı'nın başarısıdır. Bilinmelidir ki Türkiye geriye sarkmayacaktır. Türkiye gelişmeleri yedek kulübesinden takip etmeyecektir. Türkiye sözü geçen bir ülke mevkiindedir. Türkiye ne diyeceği merak uyandıran bir ülkedir. Ulaştığımız sonuç zor ve zahmetli olsa da kazanan Türk milleti olmuştur. Yepyeni bir Türkiye zaferine hazır mısınız? 14 Mayıs'ta sandığa gidip geleceğinize sahip çıkacak mısınız? Sana söz baharlar gelecek diyen vaat edenlerin kaos hazırlıklarını aynen iade edecek misiniz?

Aziz milletim istiklalimizi müdafaa etmek için sıra sizde. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sahip çıkmak için sıra sizde. Türk ve Türkiye Yüzyılı'na destek vermek için sıra sizde. Zillet İttifakı'nı sandığa gömmek için sıra sizde. Milli bekamıza, milli haklarımıza sahip çıkmak için sıra sizde.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU HEDEFTE

CHP’den İYİ Parti’ye HDP’sinde bölücü partilere kadar alayının gayesi parlamenter sisteme geçmek. Ortaklık kuran partiler arasında çekişmeler ile koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlıktır. Böylesi zihniyetlerin aklı koltuktadır.

Başbakan olacağım propagandası ile FETÖ projesi olanlar kendi partisinde ne ülkücü bırakmış ne de milliyetçi bırakmıştır. Devletin hafızası canlıdır. Devlet nedir bilmeyenler, millete yürekten bağlılık hissetmeyenler, siyasi hayatını çıkarcılıkla bağdaştıranlar Nevşehir'in yüzüne bakamaz. Biz doğruları söylemekten korkmayacağız.

Masadan kaldıran ve geri oturan milleti kandıran İYİ Parti Başkanı iyice çuvallamıştır.

Bölücü terör örgütü PKK Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir. FETÖ'cüler, Türk düşmanları, emperyalizmin piyonları CHP'nin adayları olarak gösterilmiştir. Kılıçdaroğlu eroinmanlardan temiz para alacağını iddia ediyor. HDP'nin kayyum partisi Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor.

14 Mayıs'a hazır mıyız? Sandığa gidiyor muyuz? Türkiye'ye sahip çıkıyor muyuz? Erdoğan'a durmak yok yola devam diyor muyuz? Sizle var oldukça Türkiye’nin önünü kimse kesemez. Zillet ittifakı terör ittifakıdır. Kılıçdaroğlu’na ülkemizin geleceği bırakılamaz. Başarısızlıkları gün gibi meydandadır.

Biz her şeyden önce Türkiye diyoruz. 14 Mayıs’taki seçimlerden sonra ilk önceliğimiz 650 bin konutu teslim etmektir. İkinci hedefimiz sosyal refahı herkese yaymak. 3. amacımız terörü ülke gündeminden çıkarmak. 4 gündemimiz yeni hükümet sisteminin doğası ile uyumlu bir anayasayı ülkemizi kavuşturmak. 5. gündemimiz spordan, tarıma, kentsel dönüşüme her alanda her alanda yeni yüzyılın ruhunu kavrayan ülkeye kavuşturmaktır. 6. Gündemimiz komşularla sıkı ilişkiler, İslam alemi ile dayanışmadır. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar."