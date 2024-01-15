Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunan 170 şüpheli tespit edildi

Yayınlanma: 15.01.2024 - 08:11

Güncelleme: 15.01.2024 - 08:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurtdışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirtti.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18’inin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, 19 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı."