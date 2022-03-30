Son dakika... Bakan açıkladı: 81 ilde denetim başladı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla yurttaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacaklarını açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu.
"Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladık" diyen Muş, "Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimiz vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirerek, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, iskele kapatıldı
- İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın
- İstanbul'da 91.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Rize'de heyelan: Ayder yolu ulaşıma kapandı
- Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
- Duygu Delen davasında gerekçeli karar!
- Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna tuva
- Motosiklette kasksız çocukla tehlikeli yolculuk
- Pinhani konseri sırasında kavga çıktı
- Fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- Türkmenistan’da camiler, cemaatle ibadete yeniden açıldı
- Uzmanı uyardı: Sıcak havalarda buna dikkat!
- Ramazan için 'tatlı' uyarısı
- 'Beğenmeme' sayılarını kaldıran YouTube'dan yeni hamle
- Uzmanından Ramazan’da sağlıklı beslenmenin ipuçları
- Ürtiker bahar aylarında daha sık görülüyor
- Yeterli miktarda ve doğal kaynak suyu içilmeli
- Uzmanı uyardı: Kolon kanserinden etkilenmeden kurtulun
- On iki yıl süren ‘bin yıllık Reich’!
- Yazında biriken ve birikim…