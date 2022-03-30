Son dakika... Bakan açıkladı: 81 ilde denetim başladı

30 Mart 2022 Çarşamba, 14:25

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu.

"Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladık" diyen Muş, "Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimiz vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirerek, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" ifadelerini kullandı.