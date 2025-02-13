Son Dakika... Belediyelere 'kent uzlaşısı' soruşturması: Başkan yardımcıları dahil 10 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 13.02.2025 - 23:11

Güncelleme: 13.02.2025 - 23:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün örgütsel bir faaliyeti olduğu değerlendirilen "kent uzlaşısı" kapsamında belediyelere sızdırıldığı ve terör örgütünün altyapılanması olan HDK mensubu oldukları iddiasıyla Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyesi 10 kişi, bu sabah saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkça ifadelerinin alınmasına saat 13.00'te başlanan şüpheliler, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu öne sürülen İkbal Polat, hakimlik sorgularının ardından tutuklandı.