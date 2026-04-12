Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol hakkında tutuklama talebi!

Son dakika... CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol hakkında tutuklama talebi!

12.04.2026 15:21:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Son dakika... CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol hakkında tutuklama talebi!

Son dakika haberi... İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un arasında bulunduğu 9 kişi, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği iddiasıyla'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'denetim görevinin ihmali suçları'ndan işlem yapıldı.

Kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikâyet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda, suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilisi, kooperatif yönetim ve denetim kurullarına üye 10 kişi hakkında 9 Nisan’da gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden 9’u yakalanarak gözaltına alınırken, yakalanamayan 1 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu kişiler, İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu kişileri, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İlgili Konular: #CHP #Ankara #tutuklama #Ümit Erkol

İlgili Haberler

Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına CHP Ankara İl Örgütü’nden tepki: 'Heveslerini kursaklarında bırakacağız'
Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına CHP Ankara İl Örgütü’nden tepki: 'Heveslerini kursaklarında bırakacağız' CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına parti örgütünden tepki geldi. İl Sekreteri Yüksel Işık, işlemin hukuka aykırı olduğunu savunarak, "Hukuk devleti ilkesine sığmayacak şekilde yapılan bu şafak operasyonlarının hukuka olan inancı, adalete olan güveni zedelediğini aylardır ifade ediyoruz. İl Başkanımızı gözaltına alarak, partimizin yükselen grafiğini olumsuza çevirmek istiyorlar. Oysa bütün kamuoyu araştırmalarında, açık ara iktidara yürüdüğümüzü onlar da görüyorlar. Heveslerini kursaklarında bırakacağız" dedi.
Son dakika... İzmir'deki kooperatif soruşturması: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dahil 9 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika... İzmir'deki kooperatif soruşturması: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dahil 9 kişi adliyeye sevk edildi Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İZBETON A.Ş. üzerinden yürütüldüğü belirtilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mansur Yavaş'tan Ümit Erkol açıklaması
Mansur Yavaş'tan Ümit Erkol açıklaması CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bu tür uygulamalar hukuka olan güveni zedeler. Kimseye, ülkemize de bir fayda sağlamaz. İl Başkanımızın bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz" dedi.