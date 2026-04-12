Son dakika... CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol hakkında tutuklama talebi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği iddiasıyla'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'denetim görevinin ihmali suçları'ndan işlem yapıldı.
Kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikâyet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda, suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilisi, kooperatif yönetim ve denetim kurullarına üye 10 kişi hakkında 9 Nisan’da gözaltı kararı verildi.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden 9’u yakalanarak gözaltına alınırken, yakalanamayan 1 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu kişiler, İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu kişileri, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.