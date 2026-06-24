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Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

24.06.2026 12:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 11:25'te gerçekleşen sarsıntının derinliği 8.39 kilometre olarak kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz açıklarında şiddetli bir sarsıntı kaydedildi. Bugün saat 11:25'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 (MW) olarak açıklandı.

Sarsıntının merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 189.04 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. AFAD verilerine göre, sarsıntının derinliği ise 8.39 kilometre olarak ölçüldü.

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EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ

Depremin merkez üssüne Muğla il sınırları içerisinden en yakın olan yerleşim yerleri ve mesafeleri şu şekilde sıralandı:

  • Datça - Palamutbükü Adası: 187.43 km
  • Datça - Yazı: 187.86 km 
  • Datça - Yaka: 191.28 km 
  • Datça - Cumalı: 191.56 km 
  • Datça - Kızılağaç Adası: 193.39 km 

Ayrıca sarsıntının merkez üssüne en yakın iller sırasıyla Muğla (275.67 km), Aydın (321.99 km), Denizli (362.29 km), İzmir (374.06 km) ve Manisa (399.36 km) olarak açıklandı. 

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