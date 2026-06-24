Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz açıklarında şiddetli bir sarsıntı kaydedildi. Bugün saat 11:25'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 (MW) olarak açıklandı.

Sarsıntının merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 189.04 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. AFAD verilerine göre, sarsıntının derinliği ise 8.39 kilometre olarak ölçüldü.

EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ

Depremin merkez üssüne Muğla il sınırları içerisinden en yakın olan yerleşim yerleri ve mesafeleri şu şekilde sıralandı:

Datça - Palamutbükü Adası: 187.43 km

Datça - Yazı: 187.86 km

Datça - Yaka: 191.28 km

Datça - Cumalı: 191.56 km

Datça - Kızılağaç Adası: 193.39 km

Ayrıca sarsıntının merkez üssüne en yakın iller sırasıyla Muğla (275.67 km), Aydın (321.99 km), Denizli (362.29 km), İzmir (374.06 km) ve Manisa (399.36 km) olarak açıklandı.