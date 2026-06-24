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Son dakika depremler! Datça'da deprem mi oldu? 24 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Datça'da deprem mi oldu? 24 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

24.06.2026 09:14:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Datça'da deprem mi oldu? 24 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Datça'da deprem mi oldu? 24 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, Son dakika depremler! Datça'da deprem mi oldu? 24 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

DATÇA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz açıklarında şiddetli bir sarsıntı kaydedildi. Bugün saat 11:25'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 (MW) olarak açıklandı.

Sarsıntının merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 189.04 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. AFAD verilerine göre, sarsıntının derinliği ise 8.39 kilometre olarak ölçüldü.

24 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:46:16  40.8293   30.8512        5.3      -.-  3.4  3.3   BEYLICE-HENDEK (SAKARYA)                          

07:56:33  39.1672   28.2288       12.5      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:24:52  39.3858   40.6280        7.5      -.-  1.7  -.-   ELMALI-YEDISU (BINGOL)                            

07:05:06  38.9688   26.0028       13.9      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

05:27:27  39.2322   29.0273        5.8      -.-  1.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

05:14:41  37.6303   29.7763        5.0      -.-  2.6  -.-   TASPINAR-YESILOVA (BURDUR)                        

05:00:00  39.2280   28.1215        7.8      -.-  1.8  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:57:54  40.1793   31.7683        5.0      -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

04:32:14  37.8503   26.9920       14.7      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

04:19:46  38.0322   28.9608       19.7      -.-  1.3  -.-   MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)                         

04:12:41  40.7970   27.4660        8.5      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-(TEKIRDAG)                                

04:10:32  39.1865   27.7643       12.9      -.-  1.8  -.-   KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)                       

04:01:13  38.0993   38.4292        8.7      -.-  1.8  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

03:11:15  35.2082   26.6197        7.3      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

03:08:34  38.7817   36.5863        9.4      -.-  1.4  -.-   ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)                

03:07:24  40.8472   28.7950       11.1      -.-  2.2  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        

03:02:45  40.1907   31.8158        5.0      -.-  2.6  -.-   CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)                       

03:00:10  39.1767   28.1665        9.9      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:45:12  38.0962   28.9542       13.4      -.-  2.0  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           

02:39:01  38.0833   28.9428       13.2      -.-  1.9  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                       

02:34:47  38.7675   23.4275       14.5      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        

02:33:11  39.3905   38.4668        6.0      -.-  1.8  -.-   ORTATEPE-ILIC (ERZINCAN)                          

02:05:39  39.2557   28.9632       16.2      -.-  1.2  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:29:26  38.4648   39.2942        5.0      -.-  2.4  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  

01:28:43  38.7053   23.4577       10.6      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        

01:23:11  34.7782   24.1388        5.0      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

01:19:29  38.7578   23.3967        5.7      -.-  3.5  3.5   YUNANISTAN                                        

01:11:33  36.8205   29.1132       16.7      -.-  1.3  -.-   ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)                           

01:06:58  39.2133   27.7723        9.0      -.-  1.6  -.-   KARACAKAS-SOMA (MANISA)                           

01:02:17  38.9780   29.4093        5.3      -.-  2.1  -.-   DORTDEGIRMEN-GEDIZ (KUTAHYA)                      

01:00:56  38.7600   23.3247       10.2      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        

01:00:44  35.7285   28.3905       11.6      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           

00:54:50  38.7620   23.5010        6.0      -.-  3.3  3.4   YUNANISTAN                                        

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