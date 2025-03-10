Son Dakika... Deniz Baykal'a kaset kumpası düzenleyen FETÖ şüphelisi yakalandı!

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve Milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayılmasında adı geçen Ü.Y.'yi yakalandığını duyurdu.

Son Dakika... Deniz Baykal'a kaset kumpası düzenleyen FETÖ şüphelisi yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 08:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve Milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma suçundan aranan, FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve FETÖ’ye üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen, 2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen; Ü.Y. isimli şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, görevi kötüye kullanma suçundan aranan, 2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen FETÖ üyesi Ü.Y. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı."


Etiketler: #Ali Yerlikaya #fetö #Deniz Baykal #kumpas

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