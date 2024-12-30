Son dakika depremi: Antalya'da deprem!
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti.
Saat 05.25'te gerçekleşen depremin 7.04 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Kumluca (Antalya)
Tarih:2024-12-30
Saat:05:25:17 TSİ
Enlem:36.68806 N
Boylam:30.2 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/9eI2bkQfp1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İngiltere'den 'Esma Esad' açıklaması!
- DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
- Aliyev'den kaza sonrası flaş talep!
- MHP’den ilk yorum geldi!
- Özel'den ilk 'İmralı' açıklaması
- Ailesi köyü terk etti
- 'Başlı başına kamu zararıdır'
- Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt!
- 14 Mayıs öncesi 'terörist', sonrası 'Meclis'
- Alkollü çıkan şahıs tutuklandı