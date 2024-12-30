Son dakika depremi: Antalya'da deprem!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika depremi: Antalya'da deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 07:55

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti.

Saat 05.25'te gerçekleşen depremin 7.04 km derinlikte olduğu bildirildi.


Etiketler: #afad #deprem #Antalya

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