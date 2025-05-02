Sportif ‘deprem’! - Zafer Özhabeş

02 Mayıs 2025 Cuma

6.2’lik İstanbul skoru için Üşümezsoy açıklamalarını sportif yetenekleriyle desteklerken, Şengör bilimselliğin bazen kaçınılmaz göbeğiyle yanıt veriyor. Üşümezsoy “Penaltı” diyor ve “Hiç uzatmalara gitmeden bu maç burada bitmiştir” diyerek büyük İstanbul skoru için son noktayı koyuyor.

Naci Hoca ve Celal Hoca ise 6.2’lik durumu bir sonuç olarak kabul etmeyerek “Maça yeni başlıyoruz” diyerek duruma bambaşka bir heyecan katıyorlar. Bu arada Alman ve Japon VAR hakemleri devreye girerek Naci ve Celal hocaları destekler nitelikte 6.2’lik durumu VAR ekranlarından görsel olarak ağır çekimle incelemeye davet ediyor.

Zavallı İstanbul halkı hoşuna gidecek hatta işine gelecek açıklamalara inanmak istediği için üstelik yabancı VAR hakemlerine rağmen Üşümezsoy’a inanmak istiyor. Biri sportif verilere diğerleri bilimsel verilere dayanarak İstanbul halkının 23 Nisan günü yaşadığı ve büyük ilgi gösterdiği 6.2’lik skorun anatomisini incelerken bilimsel sporun sentezini yapamıyorlar... Halkımız inandığı kişilerin çözüm önerilerine uygun kendine göre bir çözüm buluyor.

Ancak... Bu arada federasyon başkanı İmamoğlu’nun yokluğundan faydalanan Kurum ise fırsattan istifade ederek seçimle kazanamadığı İstanbul’a 6.2’lik skoru hakemler arasındaki anlaşmazlığı bahane ederek yön vermeye çalışıyor. Kanal İstanbul bahanesi de işin tuzu biberi oluyor. Ne var ki halk “İmamoğlu” diyor başka bir şey demiyor. Onu seviyor ve ondan vazgeçmiyor...

ZAFER ÖZHABEŞ

MİLLİ CİMNASTİKÇİ

ESKİ MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ