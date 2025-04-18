Son dakika... DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den ortak açıklama: 1 Mayıs programı nasıl olacak?

Yayınlanma: 18.04.2025 - 12:19

Güncelleme: 18.04.2025 - 12:51

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, bu yıl Kadıköy'de kutlanması yönünde karar alınan 1 Mayıs programına ilişkin Beşiktaş İskele Meydanı'nda ortak açıklamada bulundu.

"TAKSİM MEYDANI, 1 MAYIS İLE SEMBOLLEŞMİŞ BİR MEYDANDIR"

Ortak açıklamayı okuyan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yasak kararı süren Taksim Meydanı'na ilişkin şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ı birlikte örgütlediğimiz diğer kurumlarla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında örgütlüyoruz. Bu ülkenin gerçek sahiplerinin işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin bir araya geleceği meydanlarda biz kazanacağız.

Taksim Meydanı'nın olduğu gerçeği 1977'de bitmiş bir tartışmadır bizim için. Hep birlikte dünyanın en büyük 1 Mayıs'larını Taksim'de yaptığımızda da, önümüzün zorla kesildiği yıllarda da bu gerçek değişmedi.

"MEKANLA BİRLİKTE AKTARILAN DÜŞÜNCE DE SINIRLANIYOR"

Taksim Meydanı 1 Mayıs ile sembolleşmiş bir meydandır. Tarihsel bir meydan olduğu kadar, hukuksal da bir gerçektir. AİHM dünyada ilk defa bir meydanla ilgili karar verdi. Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs meydanı olduğu kararını verdi. Geçen yıl AYM 1 Mayıs meydanının Taksim Meydanı olduğunu bir kez daha karara bağladı.

1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle alınan mekanın sınırlanması, aktarılan düşüncenin de sınırlanmasına neden olacaktır. Bu gerçeklere rağmen bugün bir kez daha Türkiye işçi sınıfının emekçileri 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamasının önüne hukuk tanımaz, yasakçı bir tavırla karşı karşıya."

"YASAKÇI TUTUM DEVAM EDİYOR"

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak için yine başvuru yaptıklarını ancak 'yasakçı tutumun devam ettiğini gördüklerini' ifade eden Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıl Taksim'de kutlamak için kararlığımızı ülkeyi yöneten siyasi iktidara ilettik. Ancak bu yasakçı tutumun devam etiğini gördük. Kimse hukuktan üstün olmadığı bir ülke için mücadele ediyoruz. 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesinin gerçek demokrasiyi getirdiğimiz ve istibdat düzenine son verdiğimiz bir düzenin kurulması gerektiği gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Kadıköy Meydanı geçmişte 1 Mayıs'ı kutladığımız meydanlardan bir tanesi. Bu yıl Taksim irademizden geri adım atmadan İstanbul'da Kadıköy Meydanı'nda yan yana geleceğiz."