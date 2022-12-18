Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 08:27
Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Ege Denizi'nde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı. Saat 08:01'de meydana gelen deremin derinliği 11.42 kilometre olarak ölçüldü.

 

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