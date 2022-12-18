Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Ege Denizi'nde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı. Saat 08:01'de meydana gelen deremin derinliği 11.42 kilometre olarak ölçüldü.
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