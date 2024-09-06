Son Dakika.. Engin Polat'ın tahliye kararına itiraz reddedildi

Savcılığın Engin Polat ve diğer tahliyelere dair itirazı reddedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 16:58
Son Dakika.. Engin Polat'ın tahliye kararına itiraz reddedildi
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'Kara para aklama' suçundan yargılanan Engin Polat ve beraberindeki 3 kişinin tahliyesi kararına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi.

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