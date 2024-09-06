Son Dakika.. Engin Polat'ın tahliye kararına itiraz reddedildi
Savcılığın Engin Polat ve diğer tahliyelere dair itirazı reddedildi.
'Kara para aklama' suçundan yargılanan Engin Polat ve beraberindeki 3 kişinin tahliyesi kararına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi.
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